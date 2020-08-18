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Пилот погиб при крушении воздушного шара в Германии

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Августа 2020, 12:00
Пилот погиб при крушении воздушного шара в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Крушение воздушного шара привело к смерти пилота, госпитализации семерых в Германии. Трагедия произошла на федеральной земле Рейнланд-Пфальц в западной Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Происшествие, которое унесло жизнь пилота, произошло вечером в воскресенье. Два пассажира воздушного шара получили серьезные ранения.

При попытке пилота посадить шар внезапно аппарат потянуло вниз из-за сильного ветра, после чего шар разбился об землю и покатился по крутому склону в сторону реки Рейн. Согласно сообщению, аппарат повис на деревьях над железнодорожной линией вблизи города Санкт-Гоар. Четыре пассажира были опрокинуты во время жестких столкновений с землей.

Более 100 человек были задействованы в сложных операциях для спасения оставшихся трех пассажиров.

По сообщениям местной полиции, пилот умер на месте от полученных ран, пассажиры были доставлены в больницу – из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Расследование обстоятельств происшествия начато.


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