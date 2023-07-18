Пилот по оказанию услуги инватакси через агрегатора такси стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По инициативе акимата города Алматы и при поддержке Минтруда стартовал проект по предоставлению услуг инватакси через агрегатор «Яндекс.Такси». Ранее в мегаполисе отмечалась нехватка транспорта, специализированного для перевозки лиц с дополнительными потребностями, передает МИА «Казинформ».

Проект будет реализован в пилотном режиме в течение двух месяцев до сентября текущего года. По результатам положительного эффекта Минтруда планируется внесение соответствующих изменений в НПА.

В текущем году из местного бюджета выделено 946 млн тенге для увеличения количества инватакси до 100 автомашин

и увеличения стоимости поездок с 2700 тенге до 3300тенге за один час поездки вне зависимости от трафика и погодных условий.

Для получения услуг инватакси через агрегатор «Яндекс.Такси» лицам с инвалидностью необходимо пройти авторизацию через действующих поставщиков услуг инватакси

(ОО «Inclusion.kz» – для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках (24 автомашины); ТОО «ЦРУ Инватакси» – для детей, передвигающихся на кресло-колясках (24 автомашины); ОО «Social Project Organization Group» – для детей с аутизмом (14 автомашин); ООИ «Денсаулык зор байлык» – для детей и взрослых с нарушением зрения (16 автомашин для детей и 22 для взрослых).

Авторизованные лица с инвалидностью смогут осуществлять заказ услуг инватакси через приложение «Яндекс.Такси» самостоятельно в удобное время через специально разработанный тариф INVA. Для равномерного предоставления услуг имеется ограничение до двух поездок.

Возмещение затрат поставщика услуг инватакси будет осуществляться за счет средств местного бюджета после предоставления поставщиками актов выполненных работ.

Координация и контроль реализации пилотного проекта возложены на Управление занятости и социальных программ города Алматы.