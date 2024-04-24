Пыльную бурю и град прогнозируют на юго-востоке Казахстана

На большую часть территории Казахстана 24 апреля будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града, усилится ветер,

На юго-западе, юго-востоке - пыльная буря, на юге и юго-востоке - шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, востоке, страны сохраняется погода без осадков.

В центре, на востоке Кызылординской области и в городе Кызылорда, на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.