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    00:01, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Пыльную бурю и град прогнозируют на юго-востоке Казахстана

    град
    Фото: ЕyeEm/freepik

    На большую часть территории Казахстана 24 апреля будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града, усилится ветер,

    На юго-западе, юго-востоке  - пыльная буря, на юге и юго-востоке - шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, востоке, страны сохраняется погода без осадков.

    В центре, на востоке Кызылординской области и в городе Кызылорда, на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет Непогода Штормовое предупреждение
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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