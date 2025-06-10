Пыльные бури и грозы: в Казахстане сохраняется неустойчивая погода

По данным «Казгидромета», 10 июня на севере Казахстана сохранится сухая погода — благодаря отрогу антициклона. А вот в остальных регионах ожидаются осадки: на погоду продолжит влиять циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Пройдут дожди с грозами, местами усилится ветер, на юге возможны пыльные бури.

Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в: Алматинской, Карагандинской областях, области Улытау, Жетысу, северной части ЗКО, западной и южной части Павлодарской, центральной части Актюбинской, восточной Жамбылской, части Мангистауской, юге Акмолинской, западе и севере СКО, части Костанайской, юге ВКО и в ряде районов области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в: Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, части Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской, ЗКО, Улытау, а также в западных и юго-западных районах области Абай и на севере и востоке области Жетысу.