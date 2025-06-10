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    23:54, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Пыльные бури и грозы: в Казахстане сохраняется неустойчивая погода

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 июня распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    Дожди с грозами
    Фото: freepik

    По данным «Казгидромета», 10 июня на севере Казахстана сохранится сухая погода — благодаря отрогу антициклона. А вот в остальных регионах ожидаются осадки: на погоду продолжит влиять циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Пройдут дожди с грозами, местами усилится ветер, на юге возможны пыльные бури.

    Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Высокая пожарная опасность прогнозируется в: Алматинской, Карагандинской областях, области Улытау, Жетысу, северной части ЗКО, западной и южной части Павлодарской, центральной части Актюбинской, восточной Жамбылской, части Мангистауской, юге Акмолинской, западе и севере СКО, части Костанайской, юге ВКО и в ряде районов области Абай.

    Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в: Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, части Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской, ЗКО, Улытау, а также в западных и юго-западных районах области Абай и на севере и востоке области Жетысу.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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