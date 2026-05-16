Пыльные бури, грозы и заморозки ожидаются в Казахстане 17 мая

Синоптики объявили штормовые предупреждения в 16 регионах Казахстана и в Шымкенте на 17 мая. В стране ожидаются сильный ветер, пыльные бури, грозы, туман, заморозки и высокий уровень пожарной опасности, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

область Абай — ночью и утром на севере ожидается туман. Днем на западе и юго-западе области ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью на западе возможны заморозки на поверхности почвы до -1 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Акмолинская область — ночью и утром на северо-западе ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и в центре — высокая пожарная опасность.

Актюбинская область — днем на юге и в центре ожидается пыльная буря. Порывы восточного ветра достигнут 15–20 м/с, местами — до 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область — ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами до 18 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Атырауская область — ночью на западе прогнозируются небольшой дождь и гроза. На севере, востоке и юге ожидается пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На северо-западе и юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — ночью на севере и востоке ожидаются дождь и снег, днем — небольшие осадки. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра составят 15–20 м/с. На севере и востоке прогнозируются заморозки до -2 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область — в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра местами достигнут 23–28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

область Жетысу— на востоке и в центре области ожидается ветер с порывами 15–25 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — ночью на западе ожидаются дождь и гроза. Днем на западе, юге и востоке возможна пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Карагандинская область — утром и днем на востоке и юге области ожидается ветер с порывами 15–20 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

Кызылординская область — в центре, на севере и юге ожидается пыльная буря. Скорость ветра составит 15–20 м/с, местами — до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область — ночью и днем ожидаются дождь и гроза, в центре области — сильный дождь. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Павлодарская область — ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, местами — чрезвычайная.

Северо-Казахстанская область — ночью и утром на западе области ожидается туман.

Туркестанская область — на севере области прогнозируется пыльная буря. Порывы ветра достигнут 23 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Улытау — ожидается ветер с порывами 15–23 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная.

Шымкент — 17 мая в городе ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с.

