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    19:51, 12 Май 2024 | GMT +6

    Пыльная буря прокатилась по СКО

    ско
    Фото: кадр из видео

    По Северо-Казахстанской области прокатилась пыльная буря. В Петропавловске она наблюдалась в течение нескольких минут, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В течение дня в городе отмечался ветер. После 17:00 потемнело, ветер усилился, поднялась пыль. Буря длилась не более 10 минут, затем заметно похолодало.

    — Пыльная буря - это скопление частиц пыли или песка, поднятое в месте наблюдения или рядом с ним с земли на небольшую или среднюю высоту достаточно сильным и турбулентным ветром. Днем территория нашей области находилась под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов. Прошли осадки в виде дождя, порывистый ветер от 15 до 24 метров в секунду. На метеостанциях Жамбылского, Тимирязевского, Шал акына, Есильского, им. Г. Мусрепова и Кызылжарского районов наблюдалась пыльная буря, — прокомментировала директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова.

    На 13-е мая в регионе объявили штормовое предупреждение. В западных и северных районах ожидается сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы — до 23-28 м/с.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Природные катаклизмы Казгидромет
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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