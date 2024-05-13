Пыльная буря прокатилась по СКО

По Северо-Казахстанской области прокатилась пыльная буря. В Петропавловске она наблюдалась в течение нескольких минут, передает корреспондент агентства Kazinform.

В течение дня в городе отмечался ветер. После 17:00 потемнело, ветер усилился, поднялась пыль. Буря длилась не более 10 минут, затем заметно похолодало.

— Пыльная буря - это скопление частиц пыли или песка, поднятое в месте наблюдения или рядом с ним с земли на небольшую или среднюю высоту достаточно сильным и турбулентным ветром. Днем территория нашей области находилась под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов. Прошли осадки в виде дождя, порывистый ветер от 15 до 24 метров в секунду. На метеостанциях Жамбылского, Тимирязевского, Шал акына, Есильского, им. Г. Мусрепова и Кызылжарского районов наблюдалась пыльная буря, — прокомментировала директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова.

На 13-е мая в регионе объявили штормовое предупреждение. В западных и северных районах ожидается сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы — до 23-28 м/с.