Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
-
-
-
-
-
-
-
Пикап сбил полицейского-регулировщика в Павлодаре
9 Ноября 2019 20:25
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Павлодаре, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Лермонтова, в 14.30 водитель автомашины «Тойота Хайлюкс» (пикап) сбил инспектора службы батальона патрульной полиции УП города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
Новости по темеГруженный шинами прицеп сгорел на трассе в Акмолинской области Запутать следы пытался виновник смертельного ДТП в Костанайской области Из-за лошади на трассе под Алматы погиб 70-летний мужчина
В момент происшествия младший лейтенант полиции Бийсембаев Курмангали нёс службу, регулируя дорожное движение. Полицейский с диагнозом «ушиб брюшной полости» находится в больнице. После осмотра врачей назначено лечение.
Водитель, 1989 года рождения, задержан на месте происшествия, согласно заключению специалиста – «трезв». Автомашина водворена на штрафстоянку.
В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Школьник погиб под колесами авто в Актобе
- Жителям Павлодарской области рекомендуют запастись углем до наступления холодов
- Правительственная рабочая группа посетила Павлодарскую область
- Бердибек Сапарбаев встретился с сельчанами в Павлодарской области
- Бердибек Сапарбаев: Жилье для работающей молодежи должны строить в каждом областном центре
- Павлодарским медучреждениям увеличили финансирование
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047