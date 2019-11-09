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Пикап сбил полицейского-регулировщика в Павлодаре

9 Ноября 2019 20:25
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Пикап сбил полицейского-регулировщика в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Павлодаре, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Лермонтова, в 14.30 водитель автомашины «Тойота Хайлюкс» (пикап) сбил инспектора службы батальона патрульной полиции УП города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

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В момент происшествия младший лейтенант полиции Бийсембаев Курмангали нёс службу, регулируя дорожное движение. Полицейский с диагнозом «ушиб брюшной полости» находится в больнице. После осмотра врачей назначено лечение.

Водитель, 1989 года рождения, задержан на месте происшествия, согласно заключению специалиста – «трезв». Автомашина водворена на штрафстоянку.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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