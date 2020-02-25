Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в конце февраля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, с начала эпидсезона зарегистрировано 22,5 тысячи случаев ОРВИ и 288 – вируса гриппа. Еще неделю назад эти показатели составляли около 20 тысяч и 196 случаев, соответственно.

Из 288 случаев вируса гриппа 170 - тип А и 118 случаев - тип В. Среди заболевших 107 детей в возрасте до 14 лет и 116 беременных женщин. Дети до 14 лет составляют и основную долю заболевших ОРВИ – 15,6 тысячи случаев.

«Департамент ежедневно проводит мониторинг по отсутствующим детям по причине ОРВИ и гриппа в дошкольных и школьных учреждениях. Зарегистрированы групповые заболевания в 4-х школах. Частично приостановлен учебный процесс сроком на 7 календарных дней по причине ОРВИ в 3-х школах города и полностью сроком на 7 календарных дней - в одной школе», - отметили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по совокупному населению области превышает эпидемический порог. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на конец февраля.



