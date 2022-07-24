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Пик заболеваемости коронавирусом в Байконуре ожидают к середине августа
24 Июля 2022 17:46

Пик заболеваемости коронавирусом в Байконуре ожидают к середине августа

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – За прошедшие две недели в городе Байконуре зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России - главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур» Андрей Попов, почти четыре месяца - с 16 марта по 7 июля 2022 года случаев заболеваний ковидом в городе не регистрировалось.

По официальной статистике, по состоянию на 16 марта 2022 года в городе Байконуре с начала пандемии было зафиксировано 3789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. С 7 июля регистрируется рост заболеваемости. На 22 июля 2022 года эта цифра увеличилась до 3812 случаев. То есть, за две недели заболели 23 байконурца.

По прогнозу главного санитарного врача комплекса «Байконур», рост числа заболевающих, а это примерно 30-45 выявленных случаев в сутки на пике, будет в десятых числах августа.

«Если эпидемиологический процесс не выйдет за эти вероятные рамки, а также при условии небольшого количества тяжелых форм инфекции среди заболевших, жестких ограничений удастся избежать», - считает Андрей Попов.



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Автор:
Корреспондент

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