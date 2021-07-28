+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пик заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

28 Июля 2021 15:27
Поделиться:
Пик заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту зараженных с начала пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
57 процентов жителей Евросоюза получили две дозы вакцины от COVID-19
25 тысяч доз QazVac доставили в Кыргызстан Фейк: С 28 июля по 4 августа в Казахстане будет вспышка COVID-19 15 столичных заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане

По данным Министерства здравоохранения РУ за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 843 новых больных, это наибольший показатель с начала пандемии коронавируса. В предыдущие дни также наблюдалось ежедневное обновление антирекордов заболеваемости: 789, 719, 698, 658 и 585 зараженных COVID-19.

Согласно статистике, ранее самый высокий показатель зараженных был зафиксирован 1 августа 2020 года, когда в стране зарегистрировали 774 больных.

Также ещё у 556 человек в течение дня была подтверждена ковидная пневмония. Днём ранее этот показатель составлял 521. Кроме того, зафиксировано восемь случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число умерших от коронавируса составило 853 человека.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Статистика   #Узбекистан   #Коронавирус в мире  
Поделиться:

Автор:

Мадибек Джанибеков

Новости по теме
57 процентов жителей Евросоюза получили две дозы вакцины от COVID-19
25 тысяч доз QazVac доставили в Кыргызстан
Фейк: С 28 июля по 4 августа в Казахстане будет вспышка COVID-19
15 столичных заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане
Популярное
1 Сменился начальник Службы охраны Президента РК
2 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
3 Президент прокомментировал новый статус Косшы
4 Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
5 МВК приняла решение об усилении карантина в ряде городов Казахстана
Читайте также
Более 5 тысяч человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Более 600 обращений через приложение Qoldau 24/7 поступило в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив