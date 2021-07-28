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Пик заболеваемости COVID-19 ожидают в августе в СКО

28 Июля 2021 18:45
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Пик заболеваемости COVID-19 ожидают в августе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 134 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость возросла в 1,3 раза - с 656 до 882 случаев. Наибольший прирост наблюдается в Петропавловске - в 3 раза, в Тайыншинском районе - в 3,9 раза, в Кызылжарском районе - в 3,1 раза, в Жамбылском - в 5,1 раза, в Айыртауском – в 2,2 раза.

«В структуре заболеваемости 92% заболевших с симптомными формами. Изменился возраст заболевших: 57% младше 40 лет, ранее показатель не превышал 40%. Рост заболеваемости связан с циркуляцией «дельта» штамма и снижением дисциплины населения по соблюдению карантинных мер. Если не соблюдать масочный режим, дистанцию, не вакцинироваться, то к концу месяца возможен рост до 150-200 и более случаев в сутки. Пик, по прогнозам, придется на середину-конец августа», - сказал А. Жуматаев.

В прошлом году на пике заболеваемости по области выявляли 119 случаев. Очевидно, что в июле этого года инфицированных гораздо больше.

Заместитель акима области Аскар Сакипкереев отметил, что если такой прирост будет сохраняться, в регионе введут жесткий карантин.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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