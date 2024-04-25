Пик второй волны паводков прошел в СКО

Член общественного штаба по СКО Арман Бердагулов сообщил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Пик паводка второй волны в области пройден. Максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, в данное время 298 см. Ожидается пропуск второй волны до конца апреля. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем. Всего было эвакуировано — 14 388 человек. Вернулись домой — 764 человека, остаются эвакуированными 13 624», — сказал Арман Бердагулов на брифинге в СЦК.

По его словам, из 242 эвакоприемных пунктов задействовано: в Кызылжарском районе — 9 единиц, в г. Петропавловске 4 единицы, где находятся 906 человек. В г. Петропавловске 224 человека заселены в два новых общежития с комфортными условиями проживания, все они обеспечены предметами первой необходимости. Ведется работа по приему заявлений на получение компенсации за понесенный материальный ущерб.