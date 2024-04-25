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    15:45, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Пик второй волны паводков прошел в СКО

    СКО, Петропавловск
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Член общественного штаба по СКО Арман Бердагулов сообщил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Пик паводка второй волны в области пройден. Максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, в данное время 298 см. Ожидается пропуск второй волны до конца апреля. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем. Всего было эвакуировано — 14 388 человек. Вернулись домой — 764 человека, остаются эвакуированными 13 624», — сказал Арман Бердагулов на брифинге в СЦК.

    По его словам, из 242 эвакоприемных пунктов задействовано: в Кызылжарском районе — 9 единиц, в г. Петропавловске 4 единицы, где находятся 906 человек. В г. Петропавловске 224 человека заселены в два новых общежития с комфортными условиями проживания, все они обеспечены предметами первой необходимости. Ведется работа по приему заявлений на получение компенсации за понесенный материальный ущерб.

    — На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 349 семей, на общую сумму 867,3 млн тенге. В районах и городе Петропавловске сформированы бригады по оценке пострадавшего жилья. На сегодня проведена работа по 215 домам, подлежащих ремонту, — добавил спикер.

    Теги:
    Река Есиль Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Сергеевское водохранилище Компенсация Паводки в Казахстане
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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