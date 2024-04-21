Пик второй волны паводков ожидают в СКО

Пик паводка первой волны в Северо-Казахстанской области пройден. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Пик паводка первой волны в области пройден. Максимальный перелив через гребень плотины составил 425 см. В результате чего произошло подтопление 3 419 домов, остаются подтопленными 3 223 домов, в 196 домах угроза снята. Эвакуировано 14 388 человек, возвращены домой 764. Остаются эвакуированными 13 624 человека, — сказал Серик Гайсин.

Он также отметил, что в данное время осуществляется переселение пострадавших во временное жилье.

— С 15 апреля идет повторный подъем (вторая волна) из-за вод с Акмолинской области. На данный момент на Сергеевском водохранилище проходят максимальные уровни. Пик второй волны ожидаем 21–22 апреля. Идет спад первой волны у города Петропавловск, уровень на сегодня составляет 1136 см. Ожидается пропуск второй волны до конца апреля месяца. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов не ожидаем, — заявил Серик Гайсин.

По его словам, ведется работа по приему заявлений на получение компенсаций за понесенный материальный ущерб.