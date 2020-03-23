Пик регистрации новых случаев коронавируса еще будет, после чего число зараженных пойдет на спад – Даурен Абаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал ожидаемые сроки, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, госорганы не в состоянии дать точный ответ, какова вероятность продления режима ЧП в стране.

«Чем более мы точно и четко будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится. Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, после чего число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, что в течение одного месяца», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На сегодня в стране зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.

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