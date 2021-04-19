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Пик половодья в СКО ожидают во второй половине апреля

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2021, 11:01
Пик половодья в СКО ожидают во второй половине апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По данным филиала РГП «Казгидромет» по Северо-Казахстанской области, пик половодья в регионе ожидается во второй половине апреля. Продлится он до первой половины мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В гидрометеорологической службе сообщили, что прогнозируемый объём стока на период с 17 по 23 апреля по реке Есиль в Сергеевское водохранилище составит 440-660 млн кубических метров.

«Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» за период с 9 по 16 апреля, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 22% до 3%. В большинстве бассейнов равнинных рек снежный покров полностью сошёл. По данным станций и постов, в бассейнах рек Селеты и Калкутан в Акмолинской области и реки Есиль в Северо-Казахстанской области степень покрытия снежным покровов составляет менее 5 баллов, в основном сохранившись в сопках», - проинформировали в североказахстанском «Казгидромете».

С 19 апреля со вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова в северных, северо-западных, центральных и восточных регионах и в южных регионах РК с 20-21 апреля ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, на востоке, юге и юго-востоке республики пройдут сильные осадки с градом и шквалистым ветром. Прогнозируются гололёд, туман, в северных регионах — низовая метель, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, в южных регионах температура понизится до 0-5 тепла, местами заморозки до 3-5 градусов.

17 апреля на Сергеевском водохранилище зарегистрировали пик подъема уровня воды через гребень плотины.


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