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    12:45, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Пик поднятия уровня воды в Атырау пройден

    Жайық өзенінің деңгейі Атырау тұсында да төмендей бастады
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    В Атырауской области наблюдается снижение уровня воды в реке Жайык в Индерском и Махамбетском районах, а также в городе Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    Как сообщил заместитель руководителя департамента по ЧС Атырауской области Руслан Шариев, пик паводка в регионе пройден.

    - Максимального пика паводка мы уже достигли, уровень воды в реке идет на спад. Это мы наблюдаем в Индерском и Махамбетском районах, а также в городе Атырау. Вместе с этим, из-за разлива реки Жайык на большой площади, это представляет угрозу крестьянским хозяйствам. Все звонки, поступающие по вопросам аварийно-спасательных работ от владельцев крестьянских хозяйств на номера горячей линии оперативно обрабатываются, - рассказал Руслан Шариев.

    Сейчас производится эвакуация домашних животных, оставшихся в местах разлива реки Жайык, с применением высокопроходимой техники и плавательными средствами.

    - Мы наблюдаем переливы реки Жайык на дорогах регионального и республиканского значения. После спада уровня воды будут проводиться восстановительные работы. После того, как все работы по восстановлению инфраструктурных объектов будут закончены, можно будет сказать, что мы произвели безопасное прохождение воды, - заключил Руслан Шариев.

    В Индерском районе уровень воды превышает критическую отметку - на 50 см, в Махамбетском районе - на 1 метр, в городе Атырау на 27 см.

    Теги:
    Атырауская область Атырау ДЧС Наводнение Регионы Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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