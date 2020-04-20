Пик подъема реки Есиль ожидают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловском водохранилище уровень воды с начала паводка повысился на 221 см и достиг 908 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, водохранилище наполнено на 114,8%.

Наблюдается перелив на участке автодороги республиканского значения Челябинск - Новосибирск. Движение для транспортных средств спасатели перекрыли, выставили предупреждающие знаки.

Перелив через автодорогу местного значения длиной 125 метров произошел в районе рыбопитомника. Проезд для автотранспорта есть. Угрозы подтопления жилых домов пока спасатели не видят.

В то же время подтопленными оказались 2 311 дачных участков, расположенных на окраинах города в пойме реки Есиль.

«В целом по области, по опыту прошлых лет, определили 18 населенных пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления по руслу реки Есиль. При наблюдающихся подъемах уровня воды угрозы подтопления населенным пунктам нет», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

Сейчас спасатели наблюдают за подъемом уровня воды в Есиле вниз по течению – от Сергеевского водохранилища до границы с Тюменской областью. Пик подъема зафиксировали вблизи села Байтерек Кызылжарского района. Там вода вышла в пойму реки. От этого населенного пункта до Петропавловского водохранилища расстояние по реке составляет 20 км.

Пик подъема уровня воды в городе Петропавловске ожидают 20-21 апреля.