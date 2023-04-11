Пик паводка в Петропавловске ожидают в конце недели

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пик паводка ожидают в конце текущей – начале следующей недели. В этот период к городу придется самый большой объем воды, при котором река Есиль может выйти в пойму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления в кризисных ситуациях Владимир Хутинаев подчеркнул, что такого половодья, как в 2017-м году, в регионе не будет.

«Сейчас все силы и средства местных исполнительных органов в Кызылжарском районе и в Петропавловске занимаются тем, чтобы благополучно встретить воду и проводить ее дальше в РФ. Укрепляют земляные валы, готовят мешкотару с инертным материалом. Работает инженерная техника по укреплению земляных и глиняных обвалований, которые защищают паводкоопасные участки. Ежегодно река Есиль, когда выходит в пойменную часть, подтапливает расположенные там дачные массивы. Жильцов, круглогодично проживающих на дачах, заранее предупреждают, чтобы они не стали заложниками ситуации. Им советуют заблаговременно покинуть жильё и поднять имущество на верхние этажи и чердаки. Самая главная задача – чтобы не было жертв и пострадавших. Разъяснительную работу обычно проводят за 1,5-2 месяца до начала паводка», - прокомментировал В.Хутинаев.

По его словам, исходя из объема, который прошел через Сергеевское водохранилище, ожидается частичный выход воды в дачные общества. Пик перелива воды через гребень плотины – 196 см – зарегистрировали 8-го апреля. Ежедневно наблюдается снижение его уровня.

По данным филиала РГП «Казгидромет», на 8 часов утра 11-го апреля у Петропавловска наблюдается подъем воды в реке Есиль на 195 см за сутки. Уровень еще не достиг критической отметки в 1 050 см. Фактически река пока поднялась до 620 см с начала паводка.