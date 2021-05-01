Пик паводка пройден в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реке Есиль продолжается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидропостах у сел Токсан би и Долматово уровень воды за сутки поднялся на 9 см и 7 см, соответственно.

У Петропавловска, напротив, наблюдается снижение уровня воды на 4 см, до 1013 см. В гидрометеорологической службе отмечают, что пик паводка у города пройден 30 апреля. Максимально зафиксированный уровень - 1017 см.

На малых реках области уровень воды за сутки изменился от 0 до -12 см. На Сергеевском водохранилище перелив на 8 часов утра составляет 48 см. За сутки уровень не изменился.

Не произошло каких-либо изменений на озере Большой Тарангул. Здесь уровень воды составляет 371 см.