Пик паводка проходит в Петропавловске

В Петропавловске наблюдается повышение уровня воды на 13 см за сутки. По прогнозам Казгидромета, пик продолжится до конца недели, новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 152%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 75 см. (- 23 см. за сутки). В верховьях реки Есиль и на её притоках наблюдается значительное снижение уровня воды. Уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки понизился на 23 см., Новоникольское — уменьшился на 2 см. То есть, пик паводка второй волны там уже пройден, — рассказал Евгений Журавлев на площадке в СЦК.

Он добавил, что в селе Долматово (на границе с РФ) уровень воды повысился на 7 см. А с 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории Северо-Казахстанской области.

По словам пресс-секретаря ДЧС СКО, с начала паводка в области было подтоплено 3 898 домов, сейчас вода ушла из 196 домов. Подтопленными остаются по области 3 702 дома, подтопленных придомовых территорий — 1 116.

— Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3 596 детей. Вернулись домой 764 человека, из них 200 детей. Остаются эвакуированными 13 624 человека, из них 3 396 детей. В пунктах временного размещения населения пребывают 906 человек, из них 159 детей. Находятся у родственников 12 718 человек (3 237 — дети). Почти четыре тысячи голов скота перемещено в безопасные места, — привел данные Евгений Журавлев.

Эвакуированные из населенных пунктов вблизи реки Есиль размещены в 13 пунктах временного размещения населения в областном центре и районах, из них 5 — в Петропавловске, 8 — в районах.

Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции патрулируют подтопленные населенные пункты, мониторят уровень воды в них, занимаются экстренной перевозкой тяжелобольных людей и укреплением защитных обвалований.