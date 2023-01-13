Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка

13 Января 2023, 16:06
Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начиная с марта, может быть снижение годовой инфляции. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нацбанк ведет независимую денежно-кредитную политику. Для того, чтобы мы начали снижать базовую ставку, мы должны добиться устойчивого тренда снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При отсутствии новых шоков, при достижении таких условий мы можем приступить к снижению базовой ставки», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Он уточнил, что Нацбанк близок к завершению цикла повышения базовой ставки. Также глава Нацбанка ответил на вопрос, когда ожидается пик инфляции и ее снижение.

«При отсутствии новых шоков мы ожидаем пик инфляции в первом квартале, если быть точнее, в феврале. Мы думаем, будет фиксация пиковой годовой инфляции. Начиная с марта, наверное, мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктуют поддержание базовой ставки на текущих уровнях в достаточно длительное время», - заявил Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.


Новости по теме
Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
Теги:
Читайте также
Министр национальной экономики спустился в шахту в Улытауской области
Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
Потребительские кредиты увеличились на 24,1% в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей