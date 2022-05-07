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Пик героев-панфиловцев покорили военные альпинисты
7 Мая 2022 23:00

Пик героев-панфиловцев покорили военные альпинисты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда инструкторов Центра горной подготовки поднялась на пик героев-панфиловцев. Вершина, высота которой достигает 4120 метров над уровнем моря, расположена в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Покорение очередной вершины военные альпинисты посвятили 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Восхождение, которое прошло под девизом «Қарулы күштердің 30-жылдағына – біздің ерен еңбегіміз!», возглавил заместитель начальника Центра по боевой и специальной подготовке подполковник Аманжол Рахметов. В состав группы из 10 человек вошли знаменитые альпинисты Казахстана, военнослужащие Вооруженных сил майор Максут Жумаев, капитан Василий Пивцов и сержант Александр Софрыгин.

Команда в полном составе поднялась на пик, где водрузила флаг Казахстана.


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