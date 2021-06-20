Пианист просил не танцевать: как прошел второй концерт фестиваля искусств «Астана кештері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся второй концерт под названием «В танцевальном ключе» международного фестиваля искусств «Астана кештері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и проходит в рамках празднования Дня столицы под девизом «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!». Главные гости всех мероприятий в рамках фестиваля – работники медицинских учреждений и больниц города Нур-Султана.

Как отметили в пресс-службе фонда «Дегдар», во второй день фестиваля зрителей порадовал концерт Георгия Мундрова. Пианист из Германии, который сотрудничает с известными мировыми оркестрами, выступил в столице Казахстана впервые. Музыкант представил яркую концертную программу, состоящую из произведений Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Исаака Альбениса, Астора Пьяццоллы, Роберта Шумана и других композиторов.





«Программа составлена из произведений классиков и современных композиторов. И у Шопена, и у Дебюсси, и у Шумана можно найти музыку, которая написана в танцевальном жанре. Публика очень хорошо восприняла сегодняшний концерт. В этот вечер прекрасные композиции, прозвучавшие в честь медицинских работников, дали им возможность отдохнуть от трудовых будней и получить заряд положительных эмоций. Зрители встречали каждое произведение бурными овациями», - прокомментировал художественный руководитель фестиваля, Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

Виртуозное исполнение признанного музыканта и позитивная энергетика в зале действительно порадовали столичную публику. Исполняя танцевальные ритмы классической музыки, Георги Мундров даже просил зрителей не танцевать во время концерта.

Как отметил сам пианист, он с радостью принял участие в благотворительном фестивале «Астана кештері» и считает этот концерт особенным.

«Я был искренне рад встрече с казахстанскими слушателями. Мы все - и артисты, и зрители очень долго ждали таких музыкальных встреч. Глядя на зрителей в зале, я чувствовал ту особенную атмосферу, когда в душе всем хотелось танцевать. Поэтому я во время концерта, шутя, попросил зрителей не танцевать. Но думаю, что и без танцев все получили позитивные эмоции. В это сложное время, когда многие мероприятия и музыкальные фестивали из-за пандемии стали менее доступными, такие концерты оказывают духовную поддержку зрителям, особенно если зрители являются медиками. К тому же, благодаря фестивалю «Астана кештері», у казахстанских слушателей есть уникальная возможность приобщиться к лучшим образцам мирового искусства. И это не может не радовать», - сказал Георги Мундров.

Как отметили организаторы, юбилейный фестиваль «Астана кештері» завершится большим праздничным концертом «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!» в честь Дня медработников. На концерте выступят именитые казахстанские артисты и творческие коллективы, а также звезды искусства из Италии и Швеции. Эти концерты также посетят работники медицинских учреждений и больниц города Нур-Султана. На концерте будут соблюдены все меры предосторожности. Вход зрителей в концертный зал будет осуществляться через систему Ashyq.

Организаторы фестиваля – гуманитарный фонд «Дегдар», акимат города Нур-Султана, компания JTI. Партнеры – Министерство культуры и спорта РК, ГКО «Казахконцерт», театр «Астана Опера.

Напомним, первый концерт в рамках фестиваля искусств состоялся в камерном зале «Астана Опера». Концерт под названием «Мигрирующие звуки» представили известные музыканты из Италии Филомена де Паскуале (флейта) и Джорджо Альбиани (гитара).