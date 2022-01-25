Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Pfizer отказывает поставки вакцины для прививок на платной основе. Об этом сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Минздравом действительно очень долгое время с компанией-поставщиком прорабатывался вопрос поставки вакцины Pfizer для вакцинации населения на платной основе. К сожалению, мы сегодня уже можем констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По е словам, главная причина этого - глобальный спрос на вакцину.

«Вы сами все видите, что помимо вакцинации во всех странах стартовала ревакцинация и не только первый курс, есть страны, которые начинают второй курс ревакцинации. Соответственно, спрос на вакцину растет и компания на сегодня работает, в первую очередь, с Правительством. Поставки для коммерческой реализации компания Pfizer не производит», - добавила Айжан Есмагамбетова.