Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Pfizer отказывает поставки вакцины для прививок на платной основе. Об этом сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Минздравом действительно очень долгое время с компанией-поставщиком прорабатывался вопрос поставки вакцины Pfizer для вакцинации населения на платной основе. К сожалению, мы сегодня уже можем констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
По е словам, главная причина этого - глобальный спрос на вакцину.
«Вы сами все видите, что помимо вакцинации во всех странах стартовала ревакцинация и не только первый курс, есть страны, которые начинают второй курс ревакцинации. Соответственно, спрос на вакцину растет и компания на сегодня работает, в первую очередь, с Правительством. Поставки для коммерческой реализации компания Pfizer не производит», - добавила Айжан Есмагамбетова.
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