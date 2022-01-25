+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК

25 Января 2022 17:23
Поделиться:
Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Pfizer отказывает поставки вакцины для прививок на платной основе. Об этом сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Планируют ли в Казахстане изменить срок действия «зеленого» статуса в «Ashyq»
Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача Когда в Казахстане ожидают пик заболеваемости коронавирусом

«Минздравом действительно очень долгое время с компанией-поставщиком прорабатывался вопрос поставки вакцины Pfizer для вакцинации населения на платной основе. К сожалению, мы сегодня уже можем констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По е словам, главная причина этого - глобальный спрос на вакцину.

«Вы сами все видите, что помимо вакцинации во всех странах стартовала ревакцинация и не только первый курс, есть страны, которые начинают второй курс ревакцинации. Соответственно, спрос на вакцину растет и компания на сегодня работает, в первую очередь, с Правительством. Поставки для коммерческой реализации компания Pfizer не производит», - добавила Айжан Есмагамбетова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Планируют ли в Казахстане изменить срок действия «зеленого» статуса в «Ashyq»
Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК
Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача
Когда в Казахстане ожидают пик заболеваемости коронавирусом
Популярное
1 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
2 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
3 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
6 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Читайте также
На какой срок продлевается «зеленый» статус после ревакцинации от КВИ
Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив