Pfizer обвинили в «неприличной» прибыли от COVID-19

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американскую транснациональную компанию Pfizer обвинили в получении «неприличной» прибыли от пандемии коронавируса. Обвинение выдвинули после сообщения организации о рекордной выручке в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Newsweek.

В своем финансовом отчете компания сообщила о доходе в размере более 100 млрд долларов, что на 23% больше, чем в 2021 году. На вакцину «Comirnaty» и пероральный противовирусный препарат «Paxlovid» пришлось более 56,7 млрд долларов мирового дохода фармацевтического гиганта.

Продажи двух препаратов только в США составили около 19,3 млрд долларов. Доля компании на рынке вакцины в Америке составляет 64%. По данным организации, спрос на вакцину только в США в 2022 году составил 92 млн доз.

Чистая прибыль Pfizer после учета расходов составила почти 31,4 млрд долларов, из которых 11 млрд пойдут непосредственно акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

Представители Pfizer отметили, что компания поставила 4,3 млрд вакцин в 181 страну, в том числе и в Казахстан. Фармацевтическая корпорация обязалась поставлять до 930 млн доз прививок младенцам и детям в развивающихся странах по доступной цене до 2027 года.

Также Pfizer сообщил инвесторам об ожидаемом снижении выручки в 2023 году на 33% или от 67 до 71 млрд долларов, поскольку спрос на лекарства, связанные с COVID, падает.

Сопредседатель Альянса за народную вакцину Мохга Камал-Янни заявила, что Pfizer получила «неприличную» прибыль от пандемии. Она отметила, что государственные деньги пошли на разработку вакцины, а огромные предварительные заказы на закупку снизили риски на исследование лекарства. По ее мнению, вакцина «Comirnaty» является народной, но правительство позволило таким компаниям, как Pfizer, монополизировать технологию.

Камал-Янни призвала власти Соединенных Штатов установить условия для государственного финансирования, чтобы любая полученная технология не была монополизирована фармацевтическими компаниями.

Обеспокоенность законодателей США вызвало объявление Pfizer о повышении стоимости вакцин в октябре прошлого года от 110 до 130 долларов за дозу, сделанное вслед за крупным производителем вакцин Moderna. Компания объясняет это возросшими производственными затратами из-за инфляции и проблемами с цепочкой поставок.