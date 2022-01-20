Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жительница Актюбинской области Акерке Черниязова получила вакцину Pfizer в декабре прошлого года. А три дня назад родила здоровую девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый этап вакцинации 26-летняя Акерке прошла на добровольной основе 9 декабря. Полностью она вакцинировалась 30 декабря.

«После вакцинации я не испытывала никакой слабости, рука не опухала, чувствовала себя хорошо. И сейчас после родов и мое, и состояние моей дочки хорошее», - рассказала она Казинформу.

Акерке родила дочку весом 4 кг и ростом 57 см утром 17 января. Девочка полностью здорова.

Напомним, вакцину Pfizer в Казахстане могут получить только дети, беременные женщины, кормящие и лица старше 60 лет. На платной основе она не доступна в связи с политикой компании-производителя, которая не поддерживает платную вакцинацию. Ежесуточно в Казахстане вакцинируется 15-16 тысяч человек.