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Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии

20 Января 2022 15:20
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Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жительница Актюбинской области Акерке Черниязова получила вакцину Pfizer в декабре прошлого года. А три дня назад родила здоровую девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый этап вакцинации 26-летняя Акерке прошла на добровольной основе 9 декабря. Полностью она вакцинировалась 30 декабря.

«После вакцинации я не испытывала никакой слабости, рука не опухала, чувствовала себя хорошо. И сейчас после родов и мое, и состояние моей дочки хорошее», - рассказала она Казинформу.

Акерке родила дочку весом 4 кг и ростом 57 см утром 17 января. Девочка полностью здорова.

Напомним, вакцину Pfizer в Казахстане могут получить только дети, беременные женщины, кормящие и лица старше 60 лет. На платной основе она не доступна в связи с политикой компании-производителя, которая не поддерживает платную вакцинацию. Ежесуточно в Казахстане вакцинируется 15-16 тысяч человек.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Анеля Касымова

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