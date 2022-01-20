Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жительница Актюбинской области Акерке Черниязова получила вакцину Pfizer в декабре прошлого года. А три дня назад родила здоровую девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый этап вакцинации 26-летняя Акерке прошла на добровольной основе 9 декабря. Полностью она вакцинировалась 30 декабря.
«После вакцинации я не испытывала никакой слабости, рука не опухала, чувствовала себя хорошо. И сейчас после родов и мое, и состояние моей дочки хорошее», - рассказала она Казинформу.
Акерке родила дочку весом 4 кг и ростом 57 см утром 17 января. Девочка полностью здорова.
Напомним, вакцину Pfizer в Казахстане могут получить только дети, беременные женщины, кормящие и лица старше 60 лет. На платной основе она не доступна в связи с политикой компании-производителя, которая не поддерживает платную вакцинацию. Ежесуточно в Казахстане вакцинируется 15-16 тысяч человек.
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