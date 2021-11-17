Pfizer готовится выпускать таблетки от COVID-19 в 95 странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская фармацевтическая компания Pfizer - при поддержке ООН - подписала соглашение с женевским Патентным пулом лекарственных средств на выпуск её экспериментальных таблеток от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В опубликованном во вторник заявлении уточняется, что предоставление лицензии на производство этого препарата позволит выпускать его в 95 странах, где проживает до 53% мирового населения.

«Изначально мы думаем, что это лекарство следует использовать только для людей из групп риска. Цель - избежать их попадания в больницу и тяжелого течения заболевания. Поэтому препарат нужно принимать сразу после появления первых симптомов», - рассказал Эрве Верхусель, представитель Патентного пула.



