Pfizer готовится выпускать таблетки от COVID-19 в 95 странах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская фармацевтическая компания Pfizer - при поддержке ООН - подписала соглашение с женевским Патентным пулом лекарственных средств на выпуск её экспериментальных таблеток от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
В опубликованном во вторник заявлении уточняется, что предоставление лицензии на производство этого препарата позволит выпускать его в 95 странах, где проживает до 53% мирового населения.
«Изначально мы думаем, что это лекарство следует использовать только для людей из групп риска. Цель - избежать их попадания в больницу и тяжелого течения заболевания. Поэтому препарат нужно принимать сразу после появления первых симптомов», - рассказал Эрве Верхусель, представитель Патентного пула.
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