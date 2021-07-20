Певица Рухия Байдукенова поделилась своими творческими планами на будущее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победительница конкурса «Славянский базар в Витебске» Рухия Байдукенова в ходе беседы с журналистами рассказала о своих дальнейших планах, высказалась о «звездной болезни» и поведала о своих музыкальных предпочтениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я буду выпускать авторские песни и клипы. Буду искать телевизионные мировые проекты, чтобы не останавливаться и идти только вперед», - поделилась Рухия Байдукенова.

В ходе беседы с журналистами молодая певица высказалась о «звездной болезни».

«Сама по себе я человек приземленный. Всегда стараюсь быть спокойной, добродушно относиться ко всем. Считаю, что в будущем не будет «звездной болезни». Я не могу притворяться, обманывать себя. Люблю свободу, поэтому не думаю, что заражусь такой болезнью», - говорит девушка.

Рухия Байдукенова также рассказала о том, что она слушает.

«В моем плейлисте много песен, симфонических произведений, потому что, только слушая песню, невозможно вырасти. Нужно, чтобы рос интеллект. Больше всего слушаю зарубежные песни», - добавила певица.

Девушка также призналась, что хотела бы спеть вместе с Димашом Кудайбергеном.

Напомним, сегодня на платформе ZOOM министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поздравила молодую казахстанскую певицу Рухию Байдукенову - обладательницу Гран-при международного конкурса «Славянский базар».