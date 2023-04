Певица Леди Гага получила должность в Белом доме

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Глава США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседатем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам, передает МИА «Казинформ».

Информация о назначении появилась на сайте Белого дома. Список членов совета сопровождается их биографиями. Всего в совете 24 человека.

Леди Гаги, чье настоящее имя Стефани Джоанн Анджелин Джерманотта - американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. По версии Times, одна из самых влиятельных личностей в мире.

Лауреат премии «Оскар» за лучшую песню к фильму («Shallow», «Звезда родилась») и номинантка на эту премию в категории «Лучшая женская роль» (в том же фильме); двухкратная номинантка на «Оскар» за лучшую песню к фильму («Til It Happens to You», «Зона охоты» и «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»).