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Певица Леди Гага получила должность в Белом доме

Автор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 14:30
Певица Леди Гага получила должность в Белом доме Фото: shutterstock.com

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Глава США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседатем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам, передает МИА «Казинформ».

Информация о назначении появилась на сайте Белого дома. Список членов совета сопровождается их биографиями. Всего в совете 24 человека.

Леди Гаги, чье настоящее имя Стефани Джоанн Анджелин Джерманотта - американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. По версии Times, одна из самых влиятельных личностей в мире.

Лауреат премии «Оскар» за лучшую песню к фильму («Shallow», «Звезда родилась») и номинантка на эту премию в категории «Лучшая женская роль» (в том же фильме); двухкратная номинантка на «Оскар» за лучшую песню к фильму («Til It Happens to You», «Зона охоты» и «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»).


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