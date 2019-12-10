Певица Альфия Каримова: Надеюсь, моя любовь к театру «Астана Опера» взаимна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Надеюсь, моя любовь к театру «Астана Опера» взаимна. Это слова солистки «Астана Опера», заслуженной артистки Башкортостана, лауреата международных конкурсов Альфии Каримовой, сказанные в интервью ИА «Башинформ».

«В Казахстан меня привела страсть к конкурсам. В 2007 году я приняла участие в Международном конкурсе Бибигуль Тулегеновой и стала обладателем гран-при. Мне посчастливилось познакомиться с этой выдающейся певицей, чудесной женщиной. С тех пор, на протяжении многих лет, я пою на открытии и закрытии этого конкурса по приглашению самой Бибигуль Ахметовны. Это для меня большая честь и радость. Пока я являюсь единственной колоратурным сопрано – обладателем гран-при этого конкурса. Знакомство с Бибигуль Ахметовной – значимая веха в моей творческой карьере. Нас с ней объединяет общий тип голоса, репертуар, я всегда чувствую поддержку этой великой женщины. Ее конкурс открыл мне дорогу в оперный мир Казахстана», – сказала А.Каримова.

А самое первое выступление в Казахстане, по словам певицы, произошло благодаря профессору Алматинской консерватории и Казахского национального университета искусств, лауреату Государственной премии, баритону Шахимардану Абилову. По приглашению профессора А.Каримова спела на его сольном концерте на фестивале «Шахимардан приглашает друзей».

«И с тех пор меня стали приглашать в казахстанские театры, я начала выступать с концертами по всему Казахстану. В 2007 году волею судьбы я вышла замуж и осталась в Казахстане уже в новом качестве. А в 2013 году, когда создавался театр «Астана Опера», меня пригласили участвовать в кастинге для новой труппы театра. Этот театр начинался практически с нуля, весь репертуар, который сейчас имеется в театре – всё было поставлено при нас, стоявших у истоков создания «Астана Опера». Седьмой сезон мы работаем в этом чудесном театре, одном из красивейших и больших театров мира. Прекрасная акустика, замечательные музыканты и ежегодное пополнение репертуара театра. Надеюсь, что наша любовь взаимна», – сказала артистка.

Имеющая опыт работы в нескольких оперных театрах мира певица также отметила, что «Астана Опера», подобно российским театрам, имеет свои постоянные труппы. В этом отличие «Астана Опера» от заграничных театров, где солистов обычно приглашают на определенную постановку. Кроме того, в «Астана Опера», кроме спектаклей, часто проводят концерты.

Альфия Каримова также призналась, что у нее возникают мысли и о проведении своего конкурса. Такой конкурс был бы, по ее словам, нелегким и многотурным, включал мастер-классы, концерты, спектакли. Конкурс, считает А.Каримова, это обмен опытом, информацией, пополнение репертуара, новые знакомства, которые потом выливаются в совместные проекты. Конкурс должен быть лабораторией и площадкой для экспериментов, обмена, дальнейшего роста.