    22:36, 30 Март 2026 | GMT +5

    Певец Qarakesek начал исполнять приговор суда

    Казахстанский рэпер Qarakesek (Омар Амантаев) в рамках приговора привлечен к работам по очистке улиц города Актобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Омар Амантаев, под псевдонимом Qarakesek
    Фото: instagram.com/qarakesek_west

    Как сообщила пресс-служба акимата Актобе, приговор суда поступил в акимат Алматинского района. Районный акимат отправил О. Амантаева в ТОО «Damu Life», ответственное за чистоту парков, улиц, остановок.

    По словам руководителя ТОО «Damu Life» Жандоса Ерекешова, певец Омар Амантаев, известный под псевдонимом Qarakesek, приступил к работе после Наурыза.

    — Действительно, его направили ко мне. Он работает уборщиком улиц. Назначенные 100 часов он будет работать у нас. Но я не могу предоставлять иную информацию о своих работниках. Наша компания ответственна за жилой массив Заречный в городе Актобе. Мы здесь занимаемся очисткой остановок, тротуаров, парков, — сказал Жандос Ерекешов.

    Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что известный под псевдонимом Qarakesek рэпер Омар Амантаев был арестован на 15 суток. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного употребления наркотических средств.

    В феврале этого года Омару Амантаеву был вынесен приговор. За найденное и сохранённое наркотическое вещество он получил наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, ему необходимо пройти лечение у психиатра.

    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Приговор Новости шоу-бизнеса Казахстана Актобе Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
