Певец со светлым будущим: Актоты Раимкулова поздравила Ержана Максима с успехом на Детском Евровидении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поздравила Ержана Максима, занявшего второе место в конкурсе Junior Eurovision в Польше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Ержан! От всей души поздравляю Вас с завоеванием второго призового места в конкурсе Junior Eurovision song contest-2019! Вы в очередной раз продемонстрировали, что Вы талантливый, трудолюбивый певец с большим энтузиазмом и светлым будущим. В международном конкурсе Junior Eurovision, который проходил в польском городе Гливице, Вы исполнили прекрасную песню на двух языках. Несомненно, данная композиция вызовет интерес и желание разных народов мира познакомиться с казахской культурой», - обратилась к Ержану Максиму Актоты Раимкулова.

«Искренне верим, что Вы прославите нашу страну и в других масштабных проектах, а Ваши достижения будут поводом особой гордости для всех казахстанцев. Желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов», - отметила министр в своем поздравлении.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил юного таланта с важной победой.

Известный исполнитель Димаш Кудайберген написал в Instagram, что считает Ержана победителем.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019. Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан спел свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

Семь стран-участниц из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12). Голосования зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял второе место.