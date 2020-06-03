Певец и композитор Женіс Сейдоллаұлы посвятил новую песню Байконуру

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В канун 65-летия Байконура, которое отмечалось 2 июня 2020 года, директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт», заслуженный деятель Республики Казахстан, певец и композитор Женіс Сейдоллаұлы сделал музыкальное посвящение Байконуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свою новую песню «Байқоныр вальсы» Женіс Сейдоллаұлы, который родился и вырос в поселке Торетам рядом с городом Байконуром, посвятил своей родине, которая дала старт в жизнь не только ему, но и легендарному космодрому Байконур. Ведь именно здесь, на железнодорожном полустанке Торетам в 1955 году высадился первый десант военных строителей будущего космодрома. Неслучайно с тех пор станцию Торетам называют «воротами» Байконура.

Жеңіс Сейдоллаұлы родился в большой семье железнодорожников, с детства увлекался музыкой, но о сцене не мечтал, хотел стать, глядя на офицеров Байконура, военным. Но судьба распорядилась по-другому, и он стал впоследствии «музыкальным генералом».

«Конечно, в первую очередь свою песню, которую мы дополнили документальными видеокадрами, я послал в качестве подарка в день юбилея Байконура нашим космонавтам, а также друзьям, которые жили и работали на Байконуре, продолжают трудиться в космической отрасли Казахстана, своим землякам торетамцам», - говорит Женіс Сейдоллуұлы.

Композитор рассказал, что неслучайно выбрал для новой песни мелодию вальса, ведь Байконур - колыбель мировой космонавтики, пуповина Земли, священная земля, достойная торжества и побед.

Сейдоллаұлы поздравил своих земляков с праздником и пожелал дальнейшего развития и процветания Байконуру.