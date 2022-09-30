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    19:52, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Певца приговорили к лишению свободы за вождение в наркотическом опьянении

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Солист музыкальной группы приговорен к лишению свободы за управление авто в состоянии наркотического опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Управлением дознания департамента полиции Алматы завершено расследование уголовного дела по ст.346 ч.1 УК РК в отношении гражданина Мурат А., который изобличен в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав.

    «Расследованием установлено, что в сентябре прошлого года гражданин Мурат А. был задержан сотрудниками столичной полиции за рулем в пьяном виде. Тогда решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и был подвергнут административному аресту на 15 суток. Однако, не сделав для себя должных выводов, 6 августа уже этого года гражданин Мурат А. снова позволил себе сесть за руль авто в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение. В этот же день в отношении гражданина Мурата зарегистрировано уголовное дело и он был взят под стражу», – сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

    28 сентября приговором Бостандыкского суда Мурат А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.346 ч.1 УК РК и приговорен к одному году лишения свободы, с пожизненным лишением прав управления. Отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности.

    По информации полиции, осужденный является солистом одной из музыкальных групп.







    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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