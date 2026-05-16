    Peugeot отзывает 600 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефекта сигнала

    Французский автопроизводитель Peugeot объявил масштабный отзыв более 600 тысяч автомобилей модели 208 по всему миру из-за проблемы со звуковым сигналом, который оказался недостаточно громким и не соответствует требованиям безопасности, передает агентство Kazinform.

    Фото: Peugeot

    Как отмечает издание Speedme, производитель заменит звуковой сигнал на исправный и более громкий. В Peugeot уточнили, что проблема касается только самого сигнала и не затрагивает другие элементы автомобиля или программное обеспечение.

    К примеру, в Германии под отзыв попали около 35 тысяч автомобилей, произведенных в период с 1 сентября 2019 года по 25 июля 2022 года.

    Владельцев автомобилей уведомят напрямую. Кроме того, они могут самостоятельно обратиться к официальным дилерам или в авторизованные сервисные центры для проведения ремонта.

    Сроки обслуживания зависят от загруженности сервисов, замена сигнала обычно занимает непродолжительное время и требует короткого визита в мастерскую.

    Ранее сообщалось, что в США начали массово отзывать беспилотные такси Waymo после инцидента в Техасе, где один из автомобилей компании выехал на затопленную дорогу и был унесен потоком воды в ручей.

    Жанар Альжанова
    Автор