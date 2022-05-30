30 Мая 2022 21:14

Петропавловскую ТЭЦ-2 к отопительному сезону готовят 400 специалистов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 ремонтными работами занимаются 400 специалистов. Им предстоит обследовать и постепенно отремонтировать 8 котлоагрегатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», сейчас на площадках колоагрегата № 5 рабочие зачищают стыки водоопускных труб, ремонтируют шарово-барабанную мельницу, меняют напорный газоход дымососа. На котлоагрегате № 4 разбирают изоляцию и снимают часть оборудования для замены, ремонтируют запорную и регулирующую арматуру.

«Средний котлоагрегат по высоте равен 10-этажному дому, состоящему из сложной системы труб в обмуровке, поэтому перед ремонтом энергетикам сначала приходится снимать все слои защиты, а потом искать и устранять дефекты. Старый воздухоподогреватель уже демонтировали. Прибыл новый. Замена его необходима. Перед подачей воздуха в котел его обязательно нагревают, чтобы просушить угольную пыль – такая процедура не дает топливу возможности слипаться при размоле. Горячий воздух участвует при горении котла, повышая его КПД. В процессе эксплуатации трубки воздухоподогревателя забиваются золой и перегорают», - пояснили в пресс-службе.

В организации уточнили, что все работы проводятся согласно разработанной дорожной карте.

Несколько дней назад аким области Кумар Аксакалов сообщил, что предстоит демонтировать оставшуюся часть обрушившейся дымовой трубы. В рабочем режиме к отопительному сезону должны быть 9 котлов.

20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасаются, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов. В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.