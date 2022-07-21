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Петропавловский «Кызыл-Жар» проиграл хорватскому клубу «Осиек» в Нур-Султане
21 Июля 2022 22:27

Петропавловский «Кызыл-Жар» проиграл хорватскому клубу «Осиек» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел первый матч «Кызыл-Жара» и «Осиека» во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кызыл-Жар» потерпел поражение со счетом 1:2. На 58-й минуте «Осиек» вышел вперед благодаря голу экс-форварда карагандинского «Шахтера» Михрета Топчагича, а на 76-й лидерство гостей упрочил бывший полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер. Казахстанцы отыграли один мяч на 84-й минуте: сделать это помог хавбек «Осиека» Дарко Неяшмич, отправивший мяч в собственные ворота. С 68-й минуты «Кызыл-Жар» играл вдесятером: с поля был удален Жиан дос Сантос Мартинс.

Ответная игра состоится 28 июля в городе Осиеке (Хорватия).




Фото: sports.kz



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