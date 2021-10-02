Петропавловский «арбат»: история единственной пешеходной улицы Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Пешеходная улица Конституции Казахстана в Петропавловске протяженностью 2 км обогнала по этому значению датскую Строгет, длина которой составляет 1,8 км. Вероятно, самая длинная пешеходная улица в мире находится на севере Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пешеходной улица Конституции Казахстана стала не сразу. Ранее она носила название Ленина и была вполне себе проезжей, а еще раньше – это был Вознесенский проспект.

Начало улицы положил Вознесенский кафедральный собор. Строительство его на горе началось летом 1865-го года, для прихожан собор открылся в 1870-м году. К сожалению, до наших дней собор сохранить не удалось. Сейчас на его месте находится русский драматический театр им. Николая Погодина.

Вознесенский проспект начинался от Соборной площади и заканчивался за городским садом. Нынешняя улица Конституции Казахстана длится до кольца, расположенного на выезде в Рабочий поселок города.

Главной проблемой Вознесенского проспекта были сточные воды и антисанитарные условия. На архивных фотографиях видны деревянные мосточки, по которым горожане обходили непролазную грязь.

В книге Александра Семенова «Петропавловска за 200 лет (1752-1952 года)» можно найти такую информацию: «В самом центре города, на Вознесенском проспекте, в 1915 году возле магазина городского головы Черемисинова и дома купца 1 гильдии Казанцева из-за ароматов «цветущей воды» прохожие зажимали носы. На проспекте и ближайших к нему кварталах мерцало несколько фонарей. Весь же остальной город был погружён в полный мрак. Традиционная привычка местных жителей закрывать окна с вечера ставнями лишала улицы всякого света, и в дождливую погоду без ручного фонаря невозможно было пройти вечером по улице».

Между тем на Вознесенском проспекте располагались купеческие торговые дома. Сохранились они и до наших дней.

В книге Михаила Морозова «Петропавловск – северные ворота Казахстана» подробно описано, какие здания находились на Вознесенском проспекте: «Так, на месте, где сейчас находится главпочтамт, сверкал зеркальными витринами универсальный магазин московского купца А. Ганшина и братьев Овсянниковых. Рядом с ним с одной стороны находилась полицейская управа, а с другой – дом бывшего купца первой гильдии Григория Казанцева. В здании бывшего Кировского РОВД находилась гостиница «Россия» (буквально недавно директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказывал нашему агентству о том, что это здание не удалось сохранить – прим.авт). К ней примыкал галантерейный магазин М. К. Шамсутдинова, к сожалению, это здание не сохранилось до наших дней, и было снесено вместе со многими магазинами Базарной, позже ставшей Соборной площади. От Соборной площади начинался Вознесенский проспект, застроенный в основном купеческими домами: мануфактурный магазин купца В. Черемисинова, до 1984 года здесь находился магазин «Спорттовары», а в настоящее время – областная стоматология, рядом с ним располагался торговый дом братьев Стреловых и Корсокова по продаже хозяйственных и парфюмерных товаров. ... Братья Моисеевы имели на проспекте обувной магазин, Д.Я. Турлапов – шубный завод, Г.И. Мазаев – автоматическую вальцевую мельницу (трёхэтажный дом на углу Вознесенского проспекта и Таубинской улицы (бывшая Осипенко, ныне Егемен Казахстан) и другие. Проспект был выложен булыжником, имел деревянные тротуары и коновязи».

Во времена Советского союза Вознесенский проспект получил название улицы Ленина. Пешеходной она еще не была. На сайте Центрального государственного архива кино-фотодокументов и звукозаписи РК есть фотографии улицы Ленина в 1960-е годы. На архивных кадрах видно, что по ней свободно передвигаются автомобили и автобусы.

И только в 70-е годы улицу Ленина решили сделать пешеходной. В основном, благодаря построенному на месте Вознесенского кафедрального собора драматическому театру. Случилось это в 1972-м году.

Нынешнее название петропавловский «арбат» получил в 1999-м году. Решением XXII сессии Петропавловского городского маслихата № 9 от 30.06.1999 года улица Ленина переименована в улицу Конституции Казахстана. За это время улицу застелили брусчаткой, облагородили, старинные здания реконструировали.

Недавно общественники города предложили акимату Петропавловска подать заявку на включение улицы Конституции Казахстана в Книгу рекордов Гиннеса как самой длинной пешеходной улицы в мире.