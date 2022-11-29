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    Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме – монополист

    29 Ноября 2022, 16:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству АО «Севказэнерго» Петр Богданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам П. Богданова, в работе сейчас семь котлоагрегатов и два находятся в резерве. Буквально завтра выйдет из ремонта котел №6, в декабре - котлоагрегат №3. Ремонтная кампания на этом завершится.

    «Понижение температуры воздуха до минус 27 градусов прошли без замечаний. Оборудование подготовлено. Станция работает по утвержденному температурному графику, замечаний нет. С начала отопительного сезона жалоб от потребителей не поступало. Тепло в домах будет, причин для беспокойства нет», - заверил П. Богданов.

    Сейчас Петропавловская ТЭЦ-2 работает на двух дымовых трубах. К строительству третьей приступят весной следующего года. Проект, по словам П. Богданова, готов на 90%.

    «Когда упала труба, большого повреждения котельного цеха не было. Произошла небольшая разгерметизация дымососного отделения. Все уже восстановили. Основная проблема была в демонтаже дымовой трубы. Сначала ее разбирали вручную, потом подключили технику. Параллельно переподключали действующие газоходы на вторую дымовую трубу. Сейчас станция работает на двух трубах. Всего на ТЭЦ-2 - 11 котлов», - сказал П. Богданов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ ТЭЦ
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