Петропавловская пожарная часть вошла в тройку лучших в стране

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Специализированная пожарная часть №2 города Петропавловска признана одной из лучших в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области, петропавловские пожарные продемонстрировали достойное техническое вооружение и профессионализм на смотре-конкурсе, организованном Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«Конкурс «Лучшая пожарная часть» включал в себя два этапа. В первом этапе приняли участие более 400 пожарных частей республики. Оценивалось содержание зданий пожарных депо, благоустройство территорий, качество эксплуатации пожарной техники и уровень профессиональной подготовленности личного состава. За каждый показатель результативности работы выставлялись баллы», - рассказали в пресс-службе.

На втором этапе руководители лучших подразделений представили фотоальбомы и видеоролики, в которых отразились основные показатели работы за прошлый год. Участникам конкурса предстояло пройти тестирование и продемонстрировать профессиональные знания.

По итогам конкурса «Лучшая пожарная часть КЧС МВД Республики Казахстан» начальник специализированной пожарной части №2 г. Петропавловска, майор гражданской защиты Данияр Алимкин завоевал второе место, уступив коллегам из Нур-Султана. Третье место заняли представители Восточно-Казахстанской области.

В пресс-службе отметили, что в 2013 году лучшей среди подразделений МЧС РК была признана СПЧ №3 Петропавловска.

О буднях пожарной части №2 города Петропавловска Казинформ рассказывал в одном из своих материалов.