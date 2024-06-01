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    20:44, 31 Май 2024 | GMT +6

    Петропавловск с 10 июня останется без горячей воды

    вода
    Фото: freepik.com

    Жителей Петропавловска предупредили об отключении горячего водоснабжения с 10-го июня. ТОО «Петропавловские тепловые сети» будет проводить гидравлические испытания теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», продолжительность проведения работ составит 10 календарных дней.

    - В период испытаний магистральные сети подземного и наземного исполнения будут находиться под повышенным давлением выше рабочего на 25%. При этом температура сетевой воды будет не выше 40 градусов. Иными словами, в течение 10 дней горячее водоснабжение будет приостановлено. По окончании испытаний будет производиться поэтапное его подключение с учетом выявленных повреждений. При обнаружении повреждений участки магистральных сетей будут выведены в ремонт, горячее водоснабжение в жилых домах на этих участках будет отсутствовать, - прокомментировали в пресс-службе.

    В организации добавили, что испытания проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловых сетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Вода ЖКХ
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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