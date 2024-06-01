Петропавловск с 10 июня останется без горячей воды

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», продолжительность проведения работ составит 10 календарных дней.

- В период испытаний магистральные сети подземного и наземного исполнения будут находиться под повышенным давлением выше рабочего на 25%. При этом температура сетевой воды будет не выше 40 градусов. Иными словами, в течение 10 дней горячее водоснабжение будет приостановлено. По окончании испытаний будет производиться поэтапное его подключение с учетом выявленных повреждений. При обнаружении повреждений участки магистральных сетей будут выведены в ремонт, горячее водоснабжение в жилых домах на этих участках будет отсутствовать, - прокомментировали в пресс-службе.