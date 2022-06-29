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Петропавловск не будут переименовывать в Кызылжар
29 Июня 2022 17:08

Петропавловск не будут переименовывать в Кызылжар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов ответил на вопрос журналистов про возможное переименование Петропавловска в Кызылжар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас пока этот вопрос на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Он также прокомментировал процесс переименования населенных пунктов и улиц.

«Эта работа шла и будет идти. Мы за последние годы свыше 400 переименований провели. Это и улицы, и населенные пункты. Работа продолжится, потому что старые названия уже морально устарели и никакой идеологической нагрузки нет», - отметил аким.

«Никакого подвоха нет. Это историческая реальность, основанная на исследовании историков, краеведов. Проводятся общественные слушания, все идет по закону», - добавил глава региона.

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Автор:
Корреспондент

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