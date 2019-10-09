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Петропавловск на несколько дней останется без воды
9 Октября 2019 11:54
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска в ближайшие выходные дни останутся без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Информацию об отключении воды с двенадцати ночи 12 октября до 6 утра 14 октября распространило ТОО «Кызылжар су». Причиной прекращения подачи воды в организации назвали необходимость промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Горожан попросили запастись водой заранее.
«В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено!» - говорится в сообщении водоснабжающей организации.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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