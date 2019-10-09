+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Петропавловск на несколько дней останется без воды

9 Октября 2019 11:54
Поделиться:
Петропавловск на несколько дней останется без воды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска в ближайшие выходные дни останутся без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Подача питьевой воды временно прекратится в столичном районе «Алматы»
Срочно решить проблему с водой в Жезказгане потребовал Женис Касымбек Питьевая вода столицы будет дополнительно изучена Два микрорайона и областную больницу отключат от воды в Атырау

Информацию об отключении воды с двенадцати ночи 12 октября до 6 утра 14 октября распространило ТОО «Кызылжар су». Причиной прекращения подачи воды в организации назвали необходимость промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Горожан попросили запастись водой заранее.

«В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено!» - говорится в сообщении водоснабжающей организации.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив