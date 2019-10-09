Петропавловск на несколько дней останется без воды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска в ближайшие выходные дни останутся без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об отключении воды с двенадцати ночи 12 октября до 6 утра 14 октября распространило ТОО «Кызылжар су». Причиной прекращения подачи воды в организации назвали необходимость промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Горожан попросили запастись водой заранее.

«В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено!» - говорится в сообщении водоснабжающей организации.