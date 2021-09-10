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    09:34, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Петропавловск на два дня останется без воды

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска предупредили об отключении воды на двое суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 18-19 сентября сети водоснабжения будут промывать и дезинфицировать. В период проведения профилактической промывки сетей использовать воду для питья и приготовления пищи горожанам запретили и рекомендовали заранее ею запастись.

    Генеральный директор водоснабжающей организации ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов на своей странице в социальной сети Facebook принес извинения и попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    «В поверхностном источнике реки Есиль в летний период температура воды повышается и возникает процесс цветения. Имеет место рост микробиологических показателей, соответственно, идет ухудшение качества воды. Для решения проблемы мы проводим дезинфекцию и промывку трубопроводов. Остановку планируем произвести 18 сентября, в субботу, в 00 часов. Начнем дезинфекцию и промывку сетей в 22:00 часов этого же дня», - написал Ж. Султанов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество ЖКХ
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