Петропавловск-2023: что ждет горожан в новом году

2 Января 2023, 09:00

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, как и во всей Северо-Казахстанской области, в 2023 году планируют реализовать массу проектов, которые должны сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Каких изменений ожидать в наступившем году, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Пожалуй, одна из лучших и долгожданных новостей для горожан – ремонт петропавловских улиц. Новый аким области Айдарбек Сапаров пообещал, что выделят в 10 раз больше средств на эти цели – более 4 млрд тенге. Этой суммы должно хватить на 17 улиц, из которых 10 отремонтируют капитально. В предыдущие годы на городские дороги выделяли около 400 млн тенге. Денег объективно не хватало. Дороги в городе превратились, как говорят в народе, в направления. Некоторые проекты, как, например, по улице Букетова, затягивались на несколько месяцев. А.Сапаров заявил, что с нового года изменятся подходы к выбору подрядчика и сроки ремонта дорог сократят до 2-3 недель.

На брифинге аким города Руслан Анбаев заверил, что на выделенные средства отремонтируют 38 км дорог. По его информации, еще 476 млн тенге предусмотрели на зимнее и летнее содержание улиц, ямочный и текущий ремонт, грейдирование. В новом году завершится реконструкция улиц Жумабаева и Горького.

Несколько лет назад в городе начали грандиозную стройку. На месте частного сектора каждый год появляются современные высотки. Строительство идет там, где уже имеется необходимая инженерная инфраструктура. Так местные власти тратят меньше бюджетных средств на их подведение. Для этого сносят ветхие и аварийные дома. Застраиваются микрорайоны «Жас оркен», «Орталық», «Береке» и «Копай». Последний начали приводить в презентабельный вид в прошлом году. Проект детальной планировки площадью 44,6 га включает в себя строительство 27 многоквартирных жилых домов на 2800 квартир. Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктуры микрорайона разработали единый проект, который предусматривает строительство 4,2 км сетей водоснабжения, 2,5 км электроснабжения и 0,8 км тепла.

Продолжится в новом году развитие коммерческого жилищного строительства. В этом регион добился неплохих результатов. Пять лет назад построили всего один коммерческий дом, в прошлом – возводили уже 35.

В ближайшей перспективе - привлечение иностранных застройщиков. В частности, турецкая компания «YDA» планирует строительство современного жилого квартала, состоящего из 9 домов по 18 этажей с бизнес-площадями, подземным паркингом и комфортной дворовой территорией. Идут проектные работы.

Долгострой по улице Жамбыла превратят в жилой массив с торговым центром, подземным паркингом и дворовой площадкой на уровне второго этажа.

По улице Кизатова начнется строительство каскадного комплекса на 15 и 21 этажей, по улице Шухова - многоэтажного комплекса на 323 квартир с подземным паркингом.

К концу года в городе рассчитывают завершить строительство 26 многоэтажных жилых домов. В том числе, 10 бюджетных и 16 коммерческих.

Индивидуальное жилищное строительство сосредоточено в микрорайонах «Южный» и «Солнечный-2». Там занимаются подведением сетей электро- и водоснабжения, делают дороги. В 2023 году реализуют проект по внутриквартальному электроснабжению. В двух микрорайонах подготовят около трех тысяч земельных участков под строительство домов в едином архитектурном стиле. Владельцам предложат на выбор несколько эскизов.

В областном центре реализуется большинство инвестиционных проектов. Планируют в новом году открыть новую птицефабрику, маслоэкстракционный завод, наладить производство картона, увеличить на местном заводе сборку техники до 480 единиц.

По проекту «Комфортная школа», начиная с 2023 года, планируется строительство четырех новых школ в Петропавловске: в микрорайоне «Копай» на 1200 мест, в «Жас Оркен» на 900 мест, в микрорайонах «Орман» и «Береке» на 600 каждая. Объекты будут возводить с учетом новых требований. Предполагается наличие нескольких спортивных залов, больших столовых и обеспечение современным учебным оборудованием. Всего до 2025 года по области построят шесть школ на 3,2 тысячи мест.

В 2023 году на капитальный ремонт 11 городских школ и двух детских садов города направят 574 млн тенге.

В Петропавловске планируется строительство Дворца спорта площадью 33 тысячи квадратных метров. Проект уже разработали.

Стадион «Карасай» реконструируют в соответствии с нормами и критериями стандартов UEFA. Готов проект реконструкции и определен подрядчик.

В 2023 году в городе планируют ремонт кабельных линий и трансформаторных подстанций. Более 117 млн тенге потратят на реконструкцию и ремонт тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности.

На содержание ливневых канализаций выделено 500 млн тенге. Готовы пять проектов по водоснабжению и водоотведению - канализационный коллектор по улице Парковой, водовод по улице Кизатова, ливневая канализация в поселке Солнечный, по улицам Шухова, Ломоносова - на общую сумму 692 млн тенге. Их тоже планируют профинансировать в 2023 году.

Снос нелегально установленных металлических гаражей, выявление неиспользуемых или используемых не по назначению участков, изъятие незаконно выданных участков, заброшенных дач – все это в планах городских властей.

Во дворах жилых домов продолжат устанавливать светодиодные светильники. Работы проводят по обращениям граждан. Детские площадки, спортивные тренажеры и футбольные поля тоже будут устанавливать в новом году в порядке очередности.

За счет собственных доходов города выделили деньги на уборку тротуаров, побелку и покраску бордюров, уборку нелегальных свалок.

Всего на благоустройство города на 2023 год предусмотрели около 1 млрд тенге.

Продолжат субсидировать социально значимые городские маршруты. В том числе, дачные. На них намерены выделить около 60 млн тенге.

На брифинге по итогам социально-экономического развития Петропавловска аким города Руслан Анбаев сообщил, что прошла сессия городского маслихата, на которой утвердили бюджет на ближайшие три года.

«На 2023 год базовые расходы города превысили 24 млрд тенге. По сравнению с 2022 вырос в 2,5 раза. Часть определенных расходов поставили в постоянные. В том числе субсидирование перевозок, освещение улиц, зимнее и летнее содержание дорог, благоустройство и ряд других направлений», - сказал градоначальник.

Руслана Анбаева назначили на должность акима Петропавловска в августе прошлого года. Справедливости ради стоит отметить, что ему досталось беспокойное хозяйство. В городе накопилась масса коммунальных проблем. Начиная от износа сетей до качества уборки улиц. Горожане рассчитывают, что Р.Анбаеву удастся наконец-то привести город в порядок.