Петропавловец задержан с особо крупной партией синтетических наркотиков

Житель Петропавловска задержан с особо крупной партией синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В СКО полицейские установили возможную причастность 38-летнего петропавловца к сбыту синтетических наркотиков. По информации стражей порядка, около трех месяцев он занимался распространением через закладки. Горожанин был задержан в апреле во дворе дома по ул. Интернациональной. При личном обыске у него были изъяты 25 полимерных свертков с кристаллообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков.

Впоследствии экспертиза показала, что изъятое является синтетическими психоактивными веществами α-PvP и мефедрон. Общий вес изъятого — 20,89 гр, что относится к особо крупному размеру.