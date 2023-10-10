Петропавловец задержан с особо крупной партией синтетических наркотиков
Житель Петропавловска задержан с особо крупной партией синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В СКО полицейские установили возможную причастность 38-летнего петропавловца к сбыту синтетических наркотиков. По информации стражей порядка, около трех месяцев он занимался распространением через закладки. Горожанин был задержан в апреле во дворе дома по ул. Интернациональной. При личном обыске у него были изъяты 25 полимерных свертков с кристаллообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков.
Впоследствии экспертиза показала, что изъятое является синтетическими психоактивными веществами α-PvP и мефедрон. Общий вес изъятого — 20,89 гр, что относится к особо крупному размеру.
— Этого количества достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию свыше 100 человек. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Ранее подозреваемый уже был судим за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта. В настоящее время он содержится под стражей, материалы дела направлены в суд, — проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.