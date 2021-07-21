Петропавловец преследовал бывшую подругу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловцу, преследовавшему женщину, грозит ответственность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В группу по защите женщин от насилия отдела местной полицейской службы УП города Петропавловска обратилась 25-летняя мать-одиночка. Она рассказала, что в ночь на 13 июля бывший парень разбил стекло в ее квартире, вторгся в жилище и устроил дебош.

Как выяснилось, он преследовал ее уже продолжительное время. В отношении нарушителя, ранее судимого 24-летнего горожанина, был собран материал по части 2 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», которая подразумевает ответственность за повторное правонарушение в течение года.

В апреле молодой человек уже привлекался по статье, когда преследовал другую девушку.

«Суд по факту мелкого хулиганства уже состоялся, нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Кроме того, факт незаконного вторжения внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса РК «Нарушение неприкосновенности жилища».

Не замалчивайте свои проблемы. Обращайтесь к участковым инспекторам, в подразделения по защите женщин от насилия, звоните на канал «102» или пользуйтесь мобильным приложением «102» (официальное приложение МВД РК в App Store и Google Play). Каждый сигнал регистрируется, по ним принимаются меры в рамках законодательства, направленного на защиту от правонарушителей», - добавила старший инспектор ГЗЖН Айнур Джакупова.

