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    22:07, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Петроглифы бронзового века обнаружили жамбылские волонтеры в ходе акции «Таза Қазақстан»

    В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан».
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан». Завершилась вторая неделя, направленная на очистку и благоустройству историко-культурных объектов под эгидой «Киелі мекен», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    В течение семи дней работы проведены на 717 историко-культурных объектах, таких как музей «Отырар», историко-культурное место «Бұланты шайқасы», археологический комплекс «Тамғалы тас» и т.д.

    В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан».
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    При уборке историко-культурных объектов Жамбылской области волонтерами были найдены петроглифы бронзового века, в городе Астана открыт сквер молодожёнов, в Алматинской области в Центральном парке созданы фотозона из одноразовой посуды, инсталляция рыбки для сбора и утилизации пластиковых отходов.

    В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан».
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    В рамках акции «Таза Қазақстан» с 8 по 20 апреля суммарно в регионах проведено свыше 3,7 тыс. мероприятий с охватом 770 тыс. человек.

    22 – 27 апреля пройдёт неделя «Жасыл аймақ», направленная на озеленение территорий, посадку цветов, сажанцев, побелку насаждений.

    В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан».
    Фото: Kazinform

     

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Культура Минкультуры и информации Жамбылская область Экология Волонтеры
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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