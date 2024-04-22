Петроглифы бронзового века обнаружили жамбылские волонтеры в ходе акции «Таза Қазақстан»

В Казахстане продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан». Завершилась вторая неделя, направленная на очистку и благоустройству историко-культурных объектов под эгидой «Киелі мекен», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В течение семи дней работы проведены на 717 историко-культурных объектах, таких как музей «Отырар», историко-культурное место «Бұланты шайқасы», археологический комплекс «Тамғалы тас» и т.д.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

При уборке историко-культурных объектов Жамбылской области волонтерами были найдены петроглифы бронзового века, в городе Астана открыт сквер молодожёнов, в Алматинской области в Центральном парке созданы фотозона из одноразовой посуды, инсталляция рыбки для сбора и утилизации пластиковых отходов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В рамках акции «Таза Қазақстан» с 8 по 20 апреля суммарно в регионах проведено свыше 3,7 тыс. мероприятий с охватом 770 тыс. человек.

22 – 27 апреля пройдёт неделя «Жасыл аймақ», направленная на озеленение территорий, посадку цветов, сажанцев, побелку насаждений.