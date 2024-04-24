PetroDigital 2024: новые цифровые возможности для развития казахстанского нефтегазового сектора

В Атырау прошел второй отраслевой нефтегазовый форум PetroDigital 2024, организованный при партнерстве с мировым лидером в области ИКТ, компанией Huawei. Форум собрал ведущих экспертов, руководителей и представителей ключевых компаний нефтегазовой сферы для обсуждения текущих вызовов и возможностей, с которыми сталкивается отрасль в контексте цифровизации.

Как отметил в своем вступительном слове председатель Нефтегазового совета Petrocouncil Асылбек Джакиев, в условиях глобальной конкуренции и постоянно меняющихся рыночных условий внедрение цифровых решений становится ключом к обеспечению устойчивого развития и конкурентоспособности нефтегазовых компаний. По словам эксперта, цифровая трансформация отрасли будет играть решающую роль в эффективном управлении, повышении безопасности и оптимизации производственных процессов нефтегазового сектора.

- В современном мире цифровые технологии становятся неотъемлемой частью любой индустрии, и нефтегазовая отрасль не является исключением. Мы рады, что передовые компании, в том числе Huawei, поддержали наш форум. Благодаря их участию, мы можем рассчитывать на плодотворный обмен опытом, активное обсуждение актуальных вызовов и поиск эффективных решений для цифровизации нефтегазового сектора Казахстана, — подчеркнул Асылбек Джакиев.

Фото: Huawei

В ходе мероприятия участники обсудили множество вопросов, связанных с инновациями, цифровыми трансформациями и перспективами отрасли в условиях современного рынка. Ильяс Бакытжан, вице-министр энергетики Казахстана, в своем выступлении отметил необходимость внедрения цифровой среды для контроля и управления всеми эксплуатационными алгоритмами отрасли. Запланированная в этом году модернизация всех государственных информационных систем будет направлена на внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы и позволит более качественно выполнять свои государственные функции по обеспечению энергетической безопасности Казахстана.

Одной из ключевых тем форума PetroDigital стало обсуждение женского лидерства в информационных технологиях. Традиционно считающаяся мужской индустрией, нефтегазовая сфера сегодня проходит новый виток развития, чему способствует рост женского лидерства в сфере IT. В рамках панельной сессии ведущие эксперты отрасли обсудили роль женщин в цифровой трансформации, возможности для их карьерного роста и развития лидерских навыков.

- По опыту прохождения в Президентский молодежный кадровый резерв мы заметили, что из отобранных 50 человек девушки составляют лишь 10 человек или 20%. Более того, на первом этапе подачи документов было 30 000 претендентов, из которых число девушек было менее 20%. Мы считаем важным, что необходимо популяризировать факт, что девушки могут добиться многого, и в обществе надо поднимать данный вопрос. И как компания Huawei, и как Президентский молодежный кадровый резерв, мы готовы поддерживать такие инициативы, и открыты для обсуждений, - отметила Фарида Толеубаева, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan, участница Президентского молодежного кадрового резерва.

Фото: Huawei

В ходе форума спикеры также обсудили современные тенденции и перспективы в области цифровизации нефтегазовой отрасли. По словам Асылбека Джакиева, председателя Нефтегазового совета Казахстана Petrocouncil, объем рынка IT нефтегазовой отрасли составил свыше 500 млн. долларов, согласно данным 2019-2023 годов. Эксперт также отметил, что вся перспектива для бизнеса лежит в нефтехимии и ее направлениях. Говоря о будущем нефтегазовой цифровизации Казахстана, Джакиев рассказал о совместных проектах с российскими корпорациями «ЛУКОЙЛ» стоимостью в 6 млрд. долларов и «Татнефть» - более 80 млрд. долларов, а также китайской компанией Sinopec в 7 млрд. долларов, что увеличит возможности для IT-компаний в плане сервисов и телекоммуникаций.

Другой важной темой форума стало обсуждение возможностей цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. К примеру, использование в рабочих процессах комплексных решений Huawei для интеллектуальных нефтегазовых месторождений позволяет компаниям повысить эффективность добычи за счет использования искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных решений. Как отметил Никита Солодовников, директор по облачным и ИТ-решениям Huawei Technologies Enterprise BG, передовые цифровые решения Huawei позволяют увеличить эффективность работы предприятий на 50%, а точность - на 90%, что уже оценили свыше 20 ведущих нефтегазовых корпораций мира.

Внедрение и управление центров обработки данных (ЦОД), ставших на сегодняшний день одним из ключевых элементов цифровой трансформации нефтегазового сектора, также вызвало большой интерес у участников PetroDigital 2024. Перед ЦОДами для нефтегазовой отрасли стоят высокие требования, среди которых обязательными являются высокая надежность, отказоустойчивость, безопасность данных и энергоэффективность. Модульные центры обработки данных Huawei, адаптированные под потребности нефтегазовой отрасли, не только полностью соответствуют данным требованиям, но и предоставляют ряд инновационных возможностей, таких как масштабируемость, высокая производительность и эффективность эксплуатации.

- Модульные ЦОД Huawei – это быстровозводимые, надежные и энергоэффективные решения, которые идеально подходят для суровых условий эксплуатации. Они включает в себя программное обеспечение, услуги и поддержку. Это позволяет нефтегазовым компаниям полностью сосредоточиться на своих основных задачах, и не беспокоиться об IT-инфраструктуре - наши продукты обеспечивают высокую доступность данных и бесперебойную работу критически важных систем, — отметил в своем выступлении Евгений Каазик, старший эксперт по Центрам обработки данных Huawei.

Форум PetroDigital 2024 подчеркнул важность коллективного усилия в направлении цифровой трансформации, подчеркивая, что инновации и современные технологии становятся ключевым фактором для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности нефтегазовой промышленности Казахстана.