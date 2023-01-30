Петр Павел стал новым президентом Чехии

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Генерал НАТО в отставке Петр Павел стал новым президентом Чешской Республики. 61-летний Павел набрал 58,32 % голосов избирателей на втором туре президентских выборов, прошедших в эти выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Его соперник Андрей Бабиш, занимавший пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год, признал свое поражение в речи перед сторонниками вскоре после объявления результатов.

Петр Павел сменит на посту нынешнего президента Милоша Земана, второй срок которого подходит в концу в марте этого года.

BBC News отмечает, что кампания по выборам нового президента была омраченной угрозами расправы над кандидатами и волной дезинформации в их адрес.

Ранее на той неделе Петр Павел был вынужден обратиться к своим подписчикам в Twitter, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти, распространяемые на поддельном веб-сайте и через электронные письма.

Дезинформацию осудил его соперник Бабиш, который несколько дней назад отменил все оставшиеся личные выступления в рамках кампании из-за опасений за свою личную безопасность после получения анонимной угрозы смертью.

Поздравляя Петра Павла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует его «твердую приверженность европейским ценностям».

Фото: FILIP SINGER/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK